В Хабаровске ковид подтвердился еще у 336 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Хабаровском крае за минувшие сутки наличие коронавирусной инфекции подтвердилось у 336 человек. К аппаратам ИВЛ подключены 45 человек.

Больше всего заболевших в Хабаровске - 191.

- Выздоровели 358 жителей края за 24 часа. Три человека скончались, - рассказали в пресс-службе минздрава края.

Сейчас в Хабаровском крае развернуто 2511 коек для ковид-больных. Свободны 1199.

КОНКРЕТНО

В регионе зарегистрировано 132 027 случаев заболевания коронавирусом;

125 017 человек выздоровело;

5681 находится на лечении;

Скончались 1329 человек.

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