Председателя ТСЖ в Хабаровске отправили под суд за падение хоккейных ворот на ребенка Фото: Артем КИЛЬКИН

В Хабаровске прошел суд над председателем одного из местных ТСЖ. Женщину признали виновной в том, что из-за ее плохого исполнения профобязанностей, пострадала школьница: на девочку упали хоккейные ворота, сообщили в СУСК Хабаровского края и ЕАО.

- Следствием и судом установлено, что 16 сентября 2020 года на спортивной площадке, расположенной на дворовой территории одного из жилых домов в Индустриальном районе города Хабаровска, на 11-летнюю девочку в момент игры опрокинулись незакрепленные хоккейные ворота. В результате ребенок получил травмы, - рассказала представитель следственного ведомства Дарья Немцева.

Она отметила, что жильцы дома не раз жаловались женщине на опасные ворота, но та не реагировала на требования закрепить конструкцию как следует.

Суд назначил наказание в виде 1 года ограничения свободы с лишением права занимать определенные должности. Приговор в законную силу не вступил.

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