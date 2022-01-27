В Хабаровском крае коллективный иммунитет к ковиду достиг 71,8% Фото: Правительство Хабаровского края

Уровень коллективного иммунитета в Хабаровском крае достиг 71,8%. Об этом на очередном заседании операштаба заявил заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов.

Он отметил, что как только удастся преодолеть отметку в 80%, можно будет задуматься об отмене ковид-ограничений.

- Если мы с вами преодолеем эти значения, меры стимуляции будут не нужны. В связи с быстрым распространением омикрона, что уже сейчас начнет происходить, так как этот штамм выявлен в крае, мы можем достигнуть этих значений. Наша задача - сформировать коллективный иммунитет без потери людей проведением вакцинации. Исходя из этих соображений, я прошу всех вовремя ревакцинироваться, если прошло уже шесть месяцев, - заключил Никонов.

По последним данным, в регионе свыше 1,1 тысячи свободных коек для ковид-больных. 847 человек находятся на кислородной поддержке, 53 подключены к аппаратам ИВЛ.

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