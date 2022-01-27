В Хабаровском крае за год отремонтируют 27 мостов Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае в предстоящем году будут отремонтированы 27 мостов, расположенных в девяти районах региона. В целом в рамках проекта до 2025 года в регионе планируется восстановить 164 моста и построить один путепровод на общую сумму 3,7 миллиарда рублей, сообщили в правительстве субъекта.

- В этом году работы по ремонту аварийных мостов пройдут сразу в девяти районах края: Комсомольском, Ульчском, Николаевском, Солнечном, Аяно-Майском, Бикинском, Охотском, имени Лазо и имени Полины Осипенко. Самый масштабный ремонт развернется на автодороге «Селихино - Николаевск-на-Амуре». Здесь за 2022 год предстоит привести в порядок 14 мостов, а до 2025 года - 76 мостовых сооружений, - отметил начальник КГКУ «Хабаровскуправтодор» Юрий Залевский.

В региональном минтрансе отметили, что мосты начали ремонтировать в прошлом году, и тогда удалось сразу привести в порядок семь переправ. Они были самые ветхие.

В общей сложности в Хабаровском крае расположено 871 мостовое сооружение.

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