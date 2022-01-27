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Происшествия27 января 2022 5:36

Пожар в гостинице в Хабаровском крае удалось ликвидировать

Обстоятельства случившегося выясняются
Марина ГОНЧАРЕНКО
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Пожар в гостинице в Хабаровском крае удалось ликвидировать

Пожар в гостинице в Хабаровском крае удалось ликвидировать

Фото: Правительство Хабаровского края

Пожар в гостинице, расположенной в селе имени Полины Осипенко, удалось потушить. Гостиница «Пять звезд» загорелась 27 января в 4:10. Полная ликвидация завершилась только в 13:57. Здание очень сильно пострадало, произошло обрушение кровли и стен.

Пламя охватило здание внезапно, когда гости мирно спали внутри. Им удалось оперативно покинуть помещения и эвакуироваться. Пострадавших при пожаре нет. Когда прибыли пожарные, огонь уже успел охватить крышу двухэтажного кирпичного здания. Всего к тушению привлекли 14 человек и четыре единицы техники. На месте все еще работают сотрудники Госпожнадзора МЧС России. Им предстоит опросить местных жителей и установить причину произошедшего.

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