В Хабаровском крае завершено расследование уголовного дела в отношении экс-директора Комсомольской набережной

В Хабаровском крае завершено расследование уголовного дела в отношении экс-директора КГБУ «Комсомольская-на-Амуре набережная р. Амур» Фото: Александр КОЦ

Бывший руководитель Комсомольской набережной предстанет перед судом. Его обвиняют в халатности. По данным следствия, экс-директор не выполнил свои обязательства по реконструкции набережной. Была нарушена проектная документация, что привело к простою строительства. Если бы подписанный проект был реализован, в дальнейшем это привело бы к печальным последствиям: неустойчивости конструкций и возможному их обрушению.

Из-за обнаруженных нарушений реконструкцию пришлось приостановить. Обвиняемый отказался переделать техническую документацию и возместить убытки, из-за чего потребовалось вложение дополнительных средств из бюджета Хабаровского края. Теперь дело рассмотрят в Центральном суде Комсомольска-на-Амуре.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.