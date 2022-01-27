В Хабаровском крае завершено расследование уголовного дела в отношении экс-директора Комсомольской набережной

В Хабаровском крае завершено расследование уголовного дела в отношении экс-директора КГБУ «Комсомольская-на-Амуре набережная р. Амур»
Фото: Александр КОЦ
Бывший руководитель Комсомольской набережной предстанет перед судом. Его обвиняют в халатности. По данным следствия, экс-директор не выполнил свои обязательства по реконструкции набережной. Была нарушена проектная документация, что привело к простою строительства. Если бы подписанный проект был реализован, в дальнейшем это привело бы к печальным последствиям: неустойчивости конструкций и возможному их обрушению.
Из-за обнаруженных нарушений реконструкцию пришлось приостановить. Обвиняемый отказался переделать техническую документацию и возместить убытки, из-за чего потребовалось вложение дополнительных средств из бюджета Хабаровского края. Теперь дело рассмотрят в Центральном суде Комсомольска-на-Амуре.
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