Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
-18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия27 января 2022 5:59

В Хабаровском крае завершено расследование уголовного дела в отношении экс-директора Комсомольской набережной

Бывший директор городской набережной предстанет перед судом в Комсомольске-на-Амуре
Марина ГОНЧАРЕНКО
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
В Хабаровском крае завершено расследование уголовного дела в отношении экс-директора КГБУ «Комсомольская-на-Амуре набережная р. Амур»

В Хабаровском крае завершено расследование уголовного дела в отношении экс-директора КГБУ «Комсомольская-на-Амуре набережная р. Амур»

Фото: Александр КОЦ

Бывший руководитель Комсомольской набережной предстанет перед судом. Его обвиняют в халатности. По данным следствия, экс-директор не выполнил свои обязательства по реконструкции набережной. Была нарушена проектная документация, что привело к простою строительства. Если бы подписанный проект был реализован, в дальнейшем это привело бы к печальным последствиям: неустойчивости конструкций и возможному их обрушению.

Из-за обнаруженных нарушений реконструкцию пришлось приостановить. Обвиняемый отказался переделать техническую документацию и возместить убытки, из-за чего потребовалось вложение дополнительных средств из бюджета Хабаровского края. Теперь дело рассмотрят в Центральном суде Комсомольска-на-Амуре.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.