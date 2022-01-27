Акция «Блокадный хлеб» проходит в Хабаровском крае
Фото: Олег ЗОЛОТО
В рамках мероприятий, посвященных 78-й годовщине снятия блокады Ленинграда, в Хабаровском крае проходят акции «Блокадный хлеб», «Блокадная лента», «Уроки памяти». Самая крупная из них - «Блокадный хлеб». В ней принимают участие многие города, поселки и села региона. Больше всего хлеба раздадут в Хабаровске в ТЦ «Большая медведица». Изготовленные волонтерами 500 кусочков символа блокады раздадут участникам мероприятия. В акциях задействованы активисты «Поискового движения России», «Юнармии» и «Волонтеров Победы». Также в Хабаровске пройдет памятный митинг. Он состоится на площади Славы.
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