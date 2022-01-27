Реконструкция горнолыжного комплекса «Хехцир» под Хабаровском подходит к концу Фото: Михаил ФРОЛОВ

Реконструкция горнолыжного комплекса «Хехцир», расположенного рядом с Хабаровском, подходит к финальной фазе.

- Сейчас на объекте ведется работа по устройству системы оснежения. В данное время ведется устройство траншеи, - сообщил Сергей Синицкий, заместитель директора по строительству АО «Центр инновационных технологий».

Эта система представляет собой двухкилометровый трубопровод. С его помощью вода будет поступать на склон, а излишки сбрасываться в водосток. На данный момент уже закончены работы по расширению искусственного пруда. Как спадут холода, останется лишь уложить мембрану. Кроме того, вскоре начнутся работы по монтажу фундамента для грузоподъемника и строительству канатной дороги.

- В этом году трассы необходимо открыть. К сезону должен работать подъемник, освещение, административно-бытовой комплекс, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

К следующему зимнему сезону должны заработать две трассы, подъемник, пункты обогрева и проката. Кроме этого обустроят специализированные зоны для спортсменов и теплые туалеты. Планируется, что в будущем «Хехцир» станет круглогодичным местом для отдыха. Под освоение заложено 360 гектаров земли, и власти хотят использовать ее наилучшим образом, чтобы комплекс мог постоянно принимать гостей как из Хабаровского края, так и из соседних регионов и стран.

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