В Хабаровске прошла акция «Дорога жизни», посвященная памяти героев блокадного Ленинграда Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Мероприятие, посвященное дню снятия блокады с Ленинграда, прошло на площади Славы в Хабаровске. В нем приняли участие школьники края, а также представители администрации Хабаровского района и сотрудники ведомств города.

- За все время оккупации погибло от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек. Большинство из них скончалось от голода. Мы рассказываем об этом нынешним школьникам в надежде на то, что эта память закрепится в умах, сердцах и душах. Мы должны помнить. Это наш долг перед теми, кто отдал свою жизнь, чтобы мы оставались гражданами России и ходили по нашей русской земле, - обратился к собравшимся Виталий Дарчия, помощник начальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Мероприятие стало традицией и проводится ежегодно. Во время акции представители органов власти и общественных организаций выступили с благодарственными речами, посвященными мужеству и героизму людей. В конце все присутствующие почтили подвиг ленинградцев минутой молчания и возложили цветы к «Вечному огню».

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