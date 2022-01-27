Школьники Хабаровского края примут участие в конкурсе «Кибердром»
Фото: Правительство Хабаровского края
Хабаровские школьники прошли регистрацию на конкурс «Кибердром». В рамках мероприятия их ждет обучение программированию, демонстрация устройства различной техники и многое другое. Хабаровский край впервые принимает участие в этом всероссийском проекте. Для участия уже зарегистрировались воспитанники учреждения «Кванториум», однако в конкурсе также могут принять участие и студенты учреждений среднеспециального образования и вузов, а также молодые специалисты. Единственное условие - быть не младше 14 и не старше 27 лет.
- Конкурс является очень перспективной инициативой с точки зрения будущего трудоустройства и профессионального развития молодых людей. Ведь потребность в таких специалистах есть во многих сферах экономики страны, - отметила Юлия Зотова, замминистра образования и науки Хабаровского края.
Сначала пройдет отборочный этап, по результатам которого сформируют две региональные команды по восемь человек. После этого пройдет обучение и экзамен, а затем будет сформирована сборная от Хабаровского края, которая и будет соревноваться с командами от других регионов.
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