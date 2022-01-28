В Хабаровском крае становится все больше свободных коек в ковид-госпиталях
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Хабаровском крае за минувшие сутки наличие коронавирусной инфекции подтвердилось у 351 человека. К аппаратам ИВЛ подключен 51 пациент.
Больше всего заболевших в Хабаровске - 208 и в Комсомольске - 79.
- Выздоровели 510 жителей края за 24 часа. Три человека скончались, - рассказали в пресс-службе минздрава края.
Сейчас в Хабаровском крае развернуто 2511 коек для ковид-больных. Свободны 1246.
КОНКРЕТНО
В регионе зарегистрировано 132 378 случаев заболевания коронавирусом;
125 527 человек выздоровело;
5519 находится на лечении;
Скончались 1332 человека.
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