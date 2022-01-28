В Хабаровске появились новые светофоры Фото: Администрация Хабаровска

На Владивостокском шоссе в Хабаровске появились новые светофоры. Их установили в районе остановок «7 звезд» и «11 километр», чтобы защитить пешеходов: людей там сбивают нередко, сообщили в администрации города.

- Указанные пешеходные переходы оборудованы светофорными объектами, дорожными знаками повышенной яркости, дорожной разметкой повышенной яркости, дорожными ограждениями, - отметили в мэрии.

Там напомнили также о недавно заключенных контрактах на ремонт улично-дорожной сети. По предварительным данным, работами будут охвачены 33 километра дорог, более 50 объектов.

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