«Ростелеком» запустил интернет в одиннадцати труднодоступных населенных пунктах Хабаровского края

Пользоваться скоростным интернетом смогут еще около 1 250 семей из небольших отдаленных поселений.

Интернет запущен в селе Гвасюги, поселках Среднехорском, Долми и Сукпай района имени Лазо, в поселке Тыр и селе Калиновка Ульчского района, в поселке Кукан и селе Наумовка Хабаровского района, в селе Покровка Бикинского района, а также в поселке Тейсин и селе Омми Амурского района. Для этого в поселениях проложено 58 километров оптоволокна и установлено телекоммуникационное оборудование.

- Сначала до населенных пунктов были построены опорные оптические линии связи. Это сделано в рамках федерального проекта по подключению к скоростному интернету социально значимых объектов. Далее при поддержке администрации края и за счет собственных инвестиций компании мы проложили распределительные сети уже внутри самих населенных пунктов. Оптика заведена в дома и квартиры. На сегодня интернетом уже пользуются более 500 семей. Заявки от жителей поступают, и подключение продолжается, - прокомментировал Алексей Раскол, исполняющий обязанности директора Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком».

- GPON - современная и сегодня очень востребованная технология. Оптоволоконный кабель прокладывается в квартиру, что гарантирует стабильность скоростей. Кроме того, значительно расширяется спектр цифровых услуг, которыми теперь могут воспользоваться жители региона: по одному кабелю предоставляются все услуги - интернет, телевидение и телефония, - отметил министр цифрового развития и связи края Алексей Гусев.

Теперь жители отдаленных сел и поселков могут через интернет решать многие вопросы, не выезжая, как раньше, в районный центр или в город. У них появилась возможность в режиме онлайн получать государственные услуги, удаленно работать и учиться, делать онлайн-покупки, общаться с друзьями и родственниками через соцсети.

Вместе с интернетом жители поселений активно подключают цифровой видеосервис Wink. В нем объединены преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра: сотни ТВ-каналов, тысячи фильмов, сериалов на любой вкус и в высоком качестве. При этом Wink можно смотреть одновременно на разных устройствах: на телевизоре, смартфоне, планшете, ноутбуке или компьютере.

Узнать подробнее об услугах компании и подать заявку на подключение можно на сайте rt.ru и по бесплатному номеру телефона 8 800-100-08-00.

*GPON (Gigabit passive optical network) - технология, которая позволяет подключить абонента по персональному волоконно-оптическому кабелю. Он заводится непосредственно в квартиру или частный дом.