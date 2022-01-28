Ориентировщики из Хабаровского края завоевали медали чемпионата Европы Фото: Правительство Хабаровского края

Спортсмены Хабаровского края стали обладателями золотой и двух бронзовых медалей чемпионата Европы по спортивному ориентированию, состоявшемуся в Болгарии. Призеры привезли домой две бронзовые и одну золотую медаль.

Сергей Горланов из Хабаровска стал третьим в спринтерской гонке. Он же завоевал золото в эстафете в команде с Владиславом Киселевым и Андреем Ламовым.

- После прошлого относительно провального для меня года я, наконец-то, смог подняться на пьедестал. Бежали в Болгарии высоко в горах. Функционально в таких условиях бежать тяжелее, а думать - тем более. Но, как видно по результатам, сборная России показала свое мастерство, заняв всю тройку в мужской и женской группах, - рассказал Сергей Горланов.

Комсомольчанка Алена Трапезникова завоевала еще одну бронзовую награду в дисциплине «лонг».

Оба спортсмена год назад также принимали участие в чемпионате Европы. Оба вернулись домой с победой.

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