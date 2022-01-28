В Магаданской области объявили экстренное предупреждение из-за сильной метели
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Магаданской области объявлено предупреждение. Причиной беспокойства стала сильная метель. О разгуле стихии в восьми районах региона, кроме Среднеканского, сообщил пожарно-спасательный центр Колымы.
28 января ожидается штормовой ветер с порывами до 30 метров в секунду. Столбики термометров зафиксируются на отметке в -11 градусов.
- Существует вероятность чрезвычайных ситуаций до межмуниципального уровня, связанных с повреждением или обрывом линий электропередачи и линий связи, нарушениями в работе всех видов транспорта и дорожно-коммунальных служб, образованием снежных заносов на дорогах, налипанием снега на провода и деревья, скоплением автотранспорта на перевалах, возникновением дорожно-транспортных аварий, нарушением автомобильного сообщения, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Минтранс региона сейчас будет усиленно контролировать ситуацию на дорогах.
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