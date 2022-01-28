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Происшествия28 января 2022 4:43

В Комсомольске-на-Амуре иномарка сбила подростка: ребенок в больнице

На месте ДТП работают следователи
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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В Комсомольске-на-Амуре иномарка сбила подростка: ребенок в больнице. Фото: ГИБДД Комсомольск-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре иномарка сбила подростка: ребенок в больнице. Фото: ГИБДД Комсомольск-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре иномарка сбила подростка. Мальчик был экстренно доставлен в больницу с серьезной травмой. О произошедшем рассказали в ГИБДД города.

- 28 января около семи часов 49 минут водитель Nissan Presage на улице Ленинградской в районе дома №21 не уступил дорогу несовершеннолетнему пешеходу 15 лет, переходящему проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас на месте работают следователи. Предстоит выяснить причину произошедшего.

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