Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
-18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 января 2022 8:00

Муниципалитеты Хабаровского края получили технику для снегоуборки и покоса травы

В регионе подвели итоги конкурса для муниципальных образований
Анастасия НУРАДИЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Муниципалитеты Хабаровского края получили технику для снегоуборки и покоса травы

Муниципалитеты Хабаровского края получили технику для снегоуборки и покоса травы

Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровском крае подвели итоги конкурса «Участие органов местного самоуправления и населения в реализации нацпроектов». Муниципалитеты-победители получили подарки: снегоуборщики, газонокосилки и мотокосы.

- Это очень ценные подарки. Уверен, что они станут отличным подспорьем в хозяйстве муниципальных образований, - отметил Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Лучшими в конкурсе признаны органы местного самоуправления Хабаровска, а также Комсомольского, Николаевского и Верхнебуреинского районов. Эльбан, Бикин, Чегдомын и Амурск отмечены как лучшие городские поселения. Среди сельских поселений отмечены Мичуринское, Тополево, Корсаково, а также поселок Дормидонтовка.

0