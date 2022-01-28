Муниципалитеты Хабаровского края получили технику для снегоуборки и покоса травы Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровском крае подвели итоги конкурса «Участие органов местного самоуправления и населения в реализации нацпроектов». Муниципалитеты-победители получили подарки: снегоуборщики, газонокосилки и мотокосы.

- Это очень ценные подарки. Уверен, что они станут отличным подспорьем в хозяйстве муниципальных образований, - отметил Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Лучшими в конкурсе признаны органы местного самоуправления Хабаровска, а также Комсомольского, Николаевского и Верхнебуреинского районов. Эльбан, Бикин, Чегдомын и Амурск отмечены как лучшие городские поселения. Среди сельских поселений отмечены Мичуринское, Тополево, Корсаково, а также поселок Дормидонтовка.