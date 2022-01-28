В 2021 году в Хабаровском крае на строительных площадках погибли 11 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Хабаровском крае проходят профилактические рейды по строительным площадкам. Цель специалистов – предотвращение несчастных случаев на производстве.

- В прошлом году на производстве произошло 11 смертельных случаев. Три из них были связаны с производственной деятельностью работников, - пояснили в пресс-службе правительства края.

В рамках визита, специалисты рассказывали работникам новые правила в строительной отрасли, которые начнут действовать в этом году, а также ознакомили их с требованиями выполнения работ на высоте.

Такие рейды специалисты региональных комитета по труду и занятости населения, министерства строительства и Государственной инспекции труда в крае планируют сделать регулярными.