В Хабаровском крае больше 300 человек заразились коронавирусом

Больше всего заболевших в Хабаровске
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В Хабаровском крае за минувшие сутки наличие коронавирусной инфекции подтвердилось у 368 человек. К аппаратам ИВЛ подключен 51 пациент.
Больше всего заболевших в Хабаровске - 234 и в Комсомольске - 51.
- Выздоровели 298 жителей края за сутки. Три человека скончались от ковида, - рассказали в пресс-службе минздрава края.
Сейчас в Хабаровском крае развернуто 2511 коек для ковид-больных. Из них занято 48 процентов или 1230 койка, свободно 1281.
КОНКРЕТНО
В регионе зарегистрировано 132 746 случаев заболевания коронавирусом;
125 825 человек выздоровело;
5 586 находится на лечении;
Скончались 1335 человек.
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