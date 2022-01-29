В селе под Хабаровском загорелся магазин

Загорелся магазин в селе Гаровка-2
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В селе Гаровка-2 Хабаровского района в 6 утра, в субботу 29 января загорелся магазин.
Прибывшие пожарные выяснили, что горит одноэтажный деревянный магазин бытовых и продовольственных товаров на улице Поселочной.
- В 07.25 пожар был локализован, а в 11.05 полностью потушен. Внутри людей не было. Пострадало строение на площади 110 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю.
Причины пожара будут установлены после проверки.
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