В селе под Хабаровском загорелся магазин

Загорелся магазин в селе Гаровка-2 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В селе Гаровка-2 Хабаровского района в 6 утра, в субботу 29 января загорелся магазин.

Прибывшие пожарные выяснили, что горит одноэтажный деревянный магазин бытовых и продовольственных товаров на улице Поселочной.

- В 07.25 пожар был локализован, а в 11.05 полностью потушен. Внутри людей не было. Пострадало строение на площади 110 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю.

Причины пожара будут установлены после проверки.

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