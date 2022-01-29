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Общество29 января 2022 3:33

«Премию 2021 года» вручили лучшим комсомольчанам

Всего награды получили более 20 человек из разных профессий
Илья ФЕДУЛОВ
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Премия вручается в Комсомольске уже более 20 лет

Премия вручается в Комсомольске уже более 20 лет

Фото: Правительство Хабаровского края

В Драматическом театре Комсомольска-на-Амуре состоялась торжественная церемония «Премии года». На мероприятии наградили лучших горожан, которые внесли большой вклад в социально-экономическое развитие города Юности в прошлом году. Всего определился 21 победитель.

Награды лучшим горожанам вручал лично глава Комсомольска Александр Жорник.

- На таких людях, которые любят свою работу и делающих ее на совесть, держится Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край и вся Россия, - поздравил Александр Жорник участников мероприятия.

На конкурсе были такие номинации: «Лучший руководитель», «Лучший работник промышленного предприятия», «Лучший работник образования», «Лучший работник здравоохранения», «Лучший работник физической культуры и спорта» и так далее.

Также на церемонии выступили лучшие творческие городские коллективы. «Премия года» вручается в Комсомольске уже более 20 лет.

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