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Происшествия29 января 2022 5:00

Грузовик опрокинулся на заснеженной трассе в Хабаровском крае

Тяжелую машину поднимали при помощи спецтехники
Илья ФЕДУЛОВ
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Грузовик опрокинулся на бок в Хабаровском крае

Грузовик опрокинулся на бок в Хабаровском крае

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Около 6 утра 29 января, на 96 километре Комсомольской трассы в районе села Сарапульское Хабаровского района края на заснеженной дороге съехал в кювет и опрокинулся на бок небольшой грузовик.

На помощь водителю прибыл отряд спасателей из села Малышево. Но мощности «Урала» не хватило, чтобы поднять тяжелую машину и вернуть ее обратно на дорогу.

Тогда к месту ЧП отравилась группа военных на аварийной машине тяжелого класса.

А в это же время водитель грузовика своими силами попытался вытащить грузовик. Для этого он вызвал дополнительную спетехнику.

- Когда спасатели прибыли, на месте уже работал грейдер. Сотрудники МЧС закрепить тросы к грейдеру и грузовику и контролировали поднятия автомобиля на дорогу, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Операция прошла успешно, и водитель грузовика отправился дальше.

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