Новые светофоры появились на Владивостокском шоссе в Хабаровске Фото: Михаил ФРОЛОВ

Светофоры появились в районе остановок «7 звезд» и «11 километр» в Хабаровске. По информации городского управления дорого и внешнего благоустройства, такая мера нацелена на уменьшение количества ДТП.

Рядом с остановками общественного транспорта «7 звезд» и «11 километр» оборудованы не только светофоры, но и установлены необходимые дорожные знаки повышенной яркости и дорожные ограждения, нанесена яркая разметка.

К реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году начали заранее. Профильным управлением городской администрации уже заключены контракты на ремонт улично-дорожной сети. По планам работы пройдут на 33 километрах дорог и коснутся более 50 объектов. Однако количество улиц может увеличиться благодаря экономии средств и дополнительному финансированию.

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