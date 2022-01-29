На холод в квартирах и неработающие лифты могут пожаловаться жители Хабаровского края Фото: Владимир ПЕРЕКРЕСТ

За прошедшую неделю в главное управление регионального госконтроля поступило 80 обращений от жителей Хабаровского края. Проблемы возникали как у хабаровчан и комсомольчан, так и у жителей отдаленных районов региона.

Например, в Хабаровске в доме на улице Шатова, 4а возникла проблема с лифтами – не работали сразу два. УК не приняла никаких действий, а людям приходилось подниматься на верхние этажи пешком. На следующий день после обращения с главное управление регионального госконтроля починили первый лифт. Затем заработал и второй.

В то же время в Комсомольске-на-Амуре на улице Гагарина, 14 в квартирах похолодало. Коммунальщики не решили проблему, поэтому жителям дома пришлось обращаться выше. После одного звонка в квартирах произвели замеры температуры, после чего УК обязали устранить все нарушения. Проблема решилась за один день.

- «Горячая линия» действует для контроля качества работ управляющих организаций. Еженедельно на нее поступают десятки обращений. Каждый вопрос решают индивидуально и в короткие сроки. Бывает, что на решение проблем требуется какое-то время, чтобы провести проверку, - сказал Дмитрий Зубарев, и. о. руководителя главного управления регионального госконтроля.

Обращения принимаются на «горячей линии» по номеру 8 (4212) 40-23-40, либо через систему «ГИС ЖКХ». Также жалобу можно оставить в инстаграм-аккаунте ведомства: krgkl.khv.

При возникновении серьезных проблем к ситуации может подключиться и краевая прокуратура.

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