В настольном теннисе и дартсе соревновались педагоги на юбилейном фестивале ГТО в Хабаровском крае

В соревнованиях приняли участие педагоги из девяти школ Хабаровского района Фото: Правительство Хабаровского края

В селе Тополево Хабаровского района края прошел юбилейный фестиваль «Мы готовы к ГТО!». Самые спортивные учителя и воспитатели соревновались в настольном теннисе и дартсе. Также в программу фестиваля вошли командные старты ГТО и эстафета. Всего в состязаниях участвовали педагоги из 9 школ и 4 детских садов района.

Такие соревнования проводятся с 2017 года.

– Уже пятый год подряд этот фестиваль проводится в Хабаровском районе. Здорово, что с каждым годом количество команд и участников только растет, как и популярность ГТО среди наших жителей, – рассказал Александр Яц, глава Хабаровского района.

В итоге победил коллектив учителей школы села Восточное. Второе место у заняли учителя из села Бычиха. Третье место взяли педагоги из школы Осиновой речки.

- «Готов к труду и обороне» в Хабаровском районе проводится на высоком уровне. Например, жительница села Благодатное Екатерина Подоплелова в конце 2021 года установила новый рекорд России в VII возрастной ступени в испытании «Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье». на межрегиональном фестивале ГТО в Белгороде. Это достижение уже вписано в книгу рекордов ГТО, – заявил Дмитрий Чикунов, министр спорта Хабаровского края.

В 2021 году Хабаровский край вошел в 20-ку лучших регионов России по ГТО. Всего в прошлом году нормативы выполнили 21 тысячи человек, из которых 15 получили знаки отличия.

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