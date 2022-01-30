В минувшие сутки в Хабаровском крае ковидом заболели более 450 человек

123 человека госпитализированы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Хабаровском крае в минувшие сутки ковидом заболели 456 человек. Об этом сообщается на официальном сайте стопкоронавирус.рф. Это почти на сто человек больше, чем 29 января. Отмечается рост заболеваемости коронавирусом.

Выздоровели при этом 301 человек. 123 человека госпитализированы.

Напомним, в Хабаровском крае ждут наступления пятой волны коронавируса. В регионе уже подтверждено два случая заражения новым штаммом ковида под названием «омикрон».