В Хабаровске возбуждено уголовное дело из-за полетов на самодельном аэрошюте

Воздушный транспорт не был зарегистрирован и не отвечал требованиям безопасности. Фото: Восточный межрегиональный СУТ СКР

В Хабаровском крае осудят жителя поселка Березовка за организацию прогулочных полетов для желающих. Дело в том, что сверхлегкий самодельный летательный аппарат не был зарегистрирован и не отвечал требованиям безопасности.

- Возбуждено уголовное дело по первой части статьи 238 УК РФ, - пояснили в Восточном межрегиональном СУТ СКР.

Прокатиться на аэрошюте, так называется самодельный летательный аппарат, стоило желающим денег. Незаконную деятельность пресекли сотрудники линейного отдела полиции в аэропорту краевой столицы.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.