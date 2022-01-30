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Происшествия30 января 2022 0:00

В Хабаровске возбуждено уголовное дело из-за полетов на самодельном аэрошюте

Воздушный транспорт не был зарегистрирован и не отвечал требованиям безопасности
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Воздушный транспорт не был зарегистрирован и не отвечал требованиям безопасности. Фото: Восточный межрегиональный СУТ СКР

Воздушный транспорт не был зарегистрирован и не отвечал требованиям безопасности. Фото: Восточный межрегиональный СУТ СКР

В Хабаровском крае осудят жителя поселка Березовка за организацию прогулочных полетов для желающих. Дело в том, что сверхлегкий самодельный летательный аппарат не был зарегистрирован и не отвечал требованиям безопасности.

- Возбуждено уголовное дело по первой части статьи 238 УК РФ, - пояснили в Восточном межрегиональном СУТ СКР.

Прокатиться на аэрошюте, так называется самодельный летательный аппарат, стоило желающим денег. Незаконную деятельность пресекли сотрудники линейного отдела полиции в аэропорту краевой столицы.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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