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Здоровье30 января 2022 1:00

В Хабаровском крае началась вакцинация подростков от COVID-19

112 человек вакцинировались 29 января
Анастасия НУРАДИЛОВА
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В Хабаровском крае началась вакцинация подростков от COVID-19

В Хабаровском крае началась вакцинация подростков от COVID-19

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Хабаровском крае от коронавируса вакцинировались первые подростки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил зампред правительства края по соцвопросам Евгений Никонов.

- 29 января вакцинацию против COVID-19 прошли 112 подростков, - написал Евгений Никонов.

Напомним, 26 января в регион завезли первые дозы подростковой вакцины «Спутник М». Краевой минздрав заказал 17 тысяч доз вакцины. Привиться от ковида теперь могут дети от 12 до 17 лет.

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