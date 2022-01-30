В Хабаровском крае началась вакцинация подростков от COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Хабаровском крае от коронавируса вакцинировались первые подростки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил зампред правительства края по соцвопросам Евгений Никонов.

- 29 января вакцинацию против COVID-19 прошли 112 подростков, - написал Евгений Никонов.

Напомним, 26 января в регион завезли первые дозы подростковой вакцины «Спутник М». Краевой минздрав заказал 17 тысяч доз вакцины. Привиться от ковида теперь могут дети от 12 до 17 лет.