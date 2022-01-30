Комсомольчанин украл бытовую технику из съемной квартиры Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Комсомольске-на-Амуре задержали мужчину, который похитил бытовую технику из съемной квартиры. Хозяйка жилья сообщила в полицию о пропаже холодильника и стиральной машины. Ущерб составил 20 тысяч рублей.

- Сотрудники отдела уголовного розыска задержали 22-летнего парня. Технику он продал знакомому за пять тысяч рублей. Деньги потратил, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Имущество женщине вернули. На злоумышленника заведено уголовное дело по второй части статьи 158 УК РФ – «Кража». Ему грозит до пяти лет тюрьмы.