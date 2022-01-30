Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
-18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество30 января 2022 3:00

Подземный бункер обнаружен в центре Хабаровска

Его обнаружили во время работ по благоустройству площади Блюхера
Анастасия НУРАДИЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Подземный бункер обнаружили во время работ по благоустройству площади Блюхера

Подземный бункер обнаружили во время работ по благоустройству площади Блюхера

Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске продолжается благоустройство площади Блюхера. В ходе работ строители находят недействующие коммуникации.

- В месте размещения кафе обнаружили подземный бункер из железобетона. Его диаметр составляет пять метров. Бункер будет демонтирован, - рассказали в мэрии Хабаровска.

Площадь Блюхера уже обеспечена электроэнергией. Также, к ней подведены сети водоснабжения и водоотведения. Весной этого года здесь подключат ливневую канализацию.

0