Подземный бункер обнаружен в центре Хабаровска

Подземный бункер обнаружили во время работ по благоустройству площади Блюхера Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске продолжается благоустройство площади Блюхера. В ходе работ строители находят недействующие коммуникации.

- В месте размещения кафе обнаружили подземный бункер из железобетона. Его диаметр составляет пять метров. Бункер будет демонтирован, - рассказали в мэрии Хабаровска.

Площадь Блюхера уже обеспечена электроэнергией. Также, к ней подведены сети водоснабжения и водоотведения. Весной этого года здесь подключат ливневую канализацию.