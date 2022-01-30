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Общество30 января 2022 4:00

В Хабаровском крае стартовала акция «Снежный десант»

Студенты-волонтеры посетят семь населенных пунктов
Анастасия НУРАДИЛОВА
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В Хабаровском крае стартовала акция «Снежный десант»

В Хабаровском крае стартовала акция «Снежный десант»

Фото: Правительство Хабаровского края

Пятая юбилейная акция «Снежный десант» стартовала в Хабаровском крае. Она пройдет с 27 января по 6 февраля.

Студенты побывают в семи населенных пунктах. В местных школах они проведут мастер-классы, культурно-массовые и спортивные мероприятия. Кроме этого, молодежь поможет ветеранам и пожилым людям наколоть дрова, убраться в доме и во дворе, доставить воду и сделать мелкий ремонт.

- В акции принимают участие ребята из студенческих отрядов края. Они сами проявляют инициативу. С каждым годом количество желающих растет, - рассказала Алина Стебнева, и. о. председателя комитета по делам молодежи правительства края.

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