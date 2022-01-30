В Хабаровском крае стартовала акция «Снежный десант» Фото: Правительство Хабаровского края

Пятая юбилейная акция «Снежный десант» стартовала в Хабаровском крае. Она пройдет с 27 января по 6 февраля.

Студенты побывают в семи населенных пунктах. В местных школах они проведут мастер-классы, культурно-массовые и спортивные мероприятия. Кроме этого, молодежь поможет ветеранам и пожилым людям наколоть дрова, убраться в доме и во дворе, доставить воду и сделать мелкий ремонт.

- В акции принимают участие ребята из студенческих отрядов края. Они сами проявляют инициативу. С каждым годом количество желающих растет, - рассказала Алина Стебнева, и. о. председателя комитета по делам молодежи правительства края.