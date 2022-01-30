Пункты весового и габаритного контроля появятся на трассах Хабаровского края Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае на дорогах установят автоматические пункты весового и габаритного контроля (АПВГК). Работы пройдут в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

- В этом году АПВГК появится на трассе «Советская Гавань – Ванино». В следующем году пункты планируется установить еще в двух местах. Пять пунктов будут установлены в 2024-2025 годах, - рассказал Юрий Залевский, начальник КГКУ «Хабаровскуправтодор».

Напомним, в рамках реализации нацпроекта в Хабаровском крае приведены в порядок 525 километров дорог.