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Общество30 января 2022 5:00

Пункты весового и габаритного контроля появятся на трассах Хабаровского края

В этом году АПВГК установят на дороге «Советская Гавань – Ванино»
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Пункты весового и габаритного контроля появятся на трассах Хабаровского края

Пункты весового и габаритного контроля появятся на трассах Хабаровского края

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае на дорогах установят автоматические пункты весового и габаритного контроля (АПВГК). Работы пройдут в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

- В этом году АПВГК появится на трассе «Советская Гавань – Ванино». В следующем году пункты планируется установить еще в двух местах. Пять пунктов будут установлены в 2024-2025 годах, - рассказал Юрий Залевский, начальник КГКУ «Хабаровскуправтодор».

Напомним, в рамках реализации нацпроекта в Хабаровском крае приведены в порядок 525 километров дорог.

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