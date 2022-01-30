В Хабаровском крае увеличена субсидия на поддержку пчеловодства Фото: Олег УКЛАДОВ

В Хабаровском крае увеличена субсидия на поддержку пчеловодства для четырех районов: Вяземского, имени Лазо, Нанайского, Хабаровского. Получить выплаты могут К(Ф)Х, ИП, а также владельцы личного подсобного хозяйства в сфере пчеловодства.

- На эти деньги можно приобрести препараты для пчел, материалы для производства ульев, семена медоносов и сахара для кормления полосатых насекомых, а также специнвентарь и оборудование, - пояснил глава региона Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале «Пулемет Дегтярева».

На одну пчелосемью выделят от 200 до 600 рублей. Сумма зависит от района. В этом году размер краевой субсидии увеличился на 80% и составляет около 987 тысяч рублей.