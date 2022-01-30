На севере Хабаровского края бушует ветер Фото: Светлана Макеева

В Хабаровске 31 января днем ожидается около -18 градусов. Ночью от -32 до -30. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. Возможен небольшой снег.

На юге края без существенных осадков. Столбики термометров покажут в светлое время суток от -17 до -13 градусов. Ночью от -33 до -28. Ветер западный будет дуть со скоростью 4-10 метров в секунду.

В центральных районах также возможен местами небольшой снег. Температура днем от -25 до -8 градусов и от -37 до -18 ночью. Скорость ветра западных направлений составит до 14 метров в секунду.

В северных районах местами небольшой снег. Столбики термометров ночью покажут от -34 до -15 градусов. Днем от -12 до -8 градусов. Ветер северо-западный 3-14 метров в секунду с порывами до 20 метров.

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