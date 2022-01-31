В ЕАО после нападения бездомных собак власти взялись за воспитание людей. Фото: администрация Биробиджанского района

Участившиеся случаи нападения бездомных собак на людей поставили в тупик власти в нескольких регионах страны. В частности, в ЕАО. В крохотной области с населением чуть больше полутора сотен человек проблема агрессивных дворняг стоит не менее остро, чем в больших городах.

Что делать с мохнатыми беспризорниками - неясно: приютов на всех не хватит, а усыпление животных противоречит требованиям гуманности. Поэтому сейчас представители власти решили бороться не с собаками на улицах, как таковыми, а с безалаберностью владельцев.

Глава села Найфельд вместе с участковым отправилась в профилактически рейд по домам. Руководитель поселения совместно с правоохранителем обошли все улицы села, зашли в каждый дом, где содержат собак, и провели профилактическую беседу о правилах содержания домашних животных, главное из которых - не отпускать собак на одиночные прогулки.

Хозяевам животных были вручены памятки. Насколько такие беседы действенны, предугадать невозможно, и их результат можно будет оценить лишь спустя время.

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