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Общество31 января 2022 1:11

Хабаровских коммунальщиков оштрафовали за наледь на дорогах

Прокуратура пришла к выводу, что МУП «Южное» не приняло надлежащих мер к своевременной очистке и уборке
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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Хабаровских коммунальщиков оштрафовали за наледь на дорогах

Хабаровских коммунальщиков оштрафовали за наледь на дорогах

Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске МУП «Южное» оштрафовано за недобросовестную уборку дорог зимой. Прокуратура после проведенной проверки пришла к выводу, что коммунальщики плохо справились с задачей содержания городских улиц в надлежащем состоянии.

- Установлено, что муниципальным унитарным предприятием «Южное» не принято надлежащих мер к своевременной очистке и уборке снежных валов в соответствии с установленными требованиями на отдельных участках улиц Краснореченская, Суворова, переулка Трамвайного, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Отметим, что после вмешательства прокуратуры все сразу же было убрано и приведено в приличный вид. Сумма штрафа составит 20 тысяч рублей.

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