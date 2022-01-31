Хабаровских коммунальщиков оштрафовали за наледь на дорогах Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске МУП «Южное» оштрафовано за недобросовестную уборку дорог зимой. Прокуратура после проведенной проверки пришла к выводу, что коммунальщики плохо справились с задачей содержания городских улиц в надлежащем состоянии.

- Установлено, что муниципальным унитарным предприятием «Южное» не принято надлежащих мер к своевременной очистке и уборке снежных валов в соответствии с установленными требованиями на отдельных участках улиц Краснореченская, Суворова, переулка Трамвайного, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Отметим, что после вмешательства прокуратуры все сразу же было убрано и приведено в приличный вид. Сумма штрафа составит 20 тысяч рублей.

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