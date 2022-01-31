Хабаровчанин отправится под суд за ограбление пенсионерки
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Хабаровске местный житель отправится под суд за ограбление пенсионерки. За своей жертвой преступник следил от банкомата и почти до самого дома. Подробности рассказали в прокуратуре региона.
- По версии следствия, вечером обвиняемый наблюдал за пожилой женщиной, которая сняла деньги в банкомате, купила продукты питания в магазине и пошла домой. Злоумышленник догнал женщину, ударил ее кулаком в лицо и из кармана ее куртки похитил телефон и наличность, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Сейчас дело направлено в суд и вскоре будет рассмотрено.
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