Столетие Волочаевской битвы отметят в Хабаровске. Фото: Заксобрание ЕАО.

Ровно сто лет назад, с 5 по 14 февраля 1922 года, прошла Волочаевская операция. Отмечать эту знаменательную дату в Хабаровске будут 12 февраля. В этот день откроют мемориальный музейный комплекс «Волочаевское сражение».

- В день открытия перед гостями выступит духовой оркестр штаба Восточного военного округа. Прозвучат композиции разных лет и военные марши. Кроме того, военно-исторический клуб «Амурский рубеж» покажет реконструкцию боя, - рассказали в пресс-службе Военного восточного округа.

В программе также выставка картин художников-дальневосточников, различные мастер-классы и обед с солдатской кашей. Традиционно пройдут соревнования по лыжным гонкам. В гости на мероприятие ждут не менее тысячи хабаровчан и жителей ЕАО.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.