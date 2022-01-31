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Общество31 января 2022 2:57

Столетие Волочаевской битвы отметят в Хабаровске

Мемориальный музейный комплекс «Волочаевское сражение» откроют 12 февраля
Татьяна ЦВЕНГЕР
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Столетие Волочаевской битвы отметят в Хабаровске. Фото: Заксобрание ЕАО.

Столетие Волочаевской битвы отметят в Хабаровске. Фото: Заксобрание ЕАО.

Ровно сто лет назад, с 5 по 14 февраля 1922 года, прошла Волочаевская операция. Отмечать эту знаменательную дату в Хабаровске будут 12 февраля. В этот день откроют мемориальный музейный комплекс «Волочаевское сражение».

- В день открытия перед гостями выступит духовой оркестр штаба Восточного военного округа. Прозвучат композиции разных лет и военные марши. Кроме того, военно-исторический клуб «Амурский рубеж» покажет реконструкцию боя, - рассказали в пресс-службе Военного восточного округа.

В программе также выставка картин художников-дальневосточников, различные мастер-классы и обед с солдатской кашей. Традиционно пройдут соревнования по лыжным гонкам. В гости на мероприятие ждут не менее тысячи хабаровчан и жителей ЕАО.

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