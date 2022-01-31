Семь новых ледовых переправ открыли в районе имени Лазо Фото: Олег УКЛАДОВ

На реках в районе имени Лазо открылось еще семь технологических переправ. Их обустроили лесозаготовительные предприятия, которые будут использовать дороги для проезда собственной техники.

Две новые дороги появились на реке Матай, в районе поселка Долми. Еще две дороги обустроили через реки Долми и Закуми. Один проезд появился на реке Хор у поселка Среднехорский, на реке Катэн и на реке Немпту у поселка Золотой.

- Несмотря на то, что переправы созданы в производственных целях, оборудованы они по всем требованиям. На каждой из них определен режим работы, порядок пропуска авто и перевозки пассажиров. Движение разрешено только в ограниченном поле, - объяснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Всего на данный момент в Хабаровском крае действует 28 ледовых переправ.

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