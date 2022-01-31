Незнакомец украл у хабаровчанки шубу Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В полицию обратилась хабаровчанка. По ее словам, когда девушка находилась в одном из городских кафе, у нее украли шубу. Шикарная меховая вещица стоила 40 тысяч рублей.

Выяснилось, что шубку украл 38-летний хабаровчанин, который был посетителем этого же кафе. Мужчина не имел криминального опыта до этого момента. Увидев на стуле красивую шубу, мужчина забрал ее себе и скрылся с места преступления. Позже, дабы не оставлять улик, подозреваемый сжег шубу.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание - лишение свободы сроком до пяти лет, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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