Строительство дамбы в Хабаровске взято под особый контроль Фото: Прокуратура Хабаровского края

Строительные работы на дамбе в Южном округе Хабаровска проверил первый заместитель прокурора Хабаровского края Сергей Лубенец. Пока работы идут без отставания от графика.

Подрядная организация ООО «Карьер Известковый» сейчас проводит работы по обустройству порога и запоров для первого на Дальнем Востоке заградительного понтона-батопорта. Он предназначен для защиты территории Индустриального района Хабаровска, который пострадал во время паводка 2013 года. Возведение подводного порога на входе в Амурский затон возможно только при отрицательных температурах воздуха и низком уровне воды в реке Амур. В связи с этим прокуратура края взяла на особый контроль работы на объекте.

- Каждый год вход в затон пересыпали песком и грунтом на период паводков, из-за чего был расход значительного объема бюджетных средств, - добавили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Сергей Лубенец подчеркнул, что снижать темы работы недопустимо. Первый зампрокурора дал отдельные поручения прокурору Индустриального района Хабаровска.

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