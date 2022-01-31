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Общество31 января 2022 6:00

Более 15 миллиардов выделят на капитальное строительство в Хабаровском крае

40 объектов планируется ввести в эксплуатацию в этом году
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Совещание под председательством Михаила Дегтярева

Совещание под председательством Михаила Дегтярева

Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае на капитальное строительство в этом году направят 15,5 миллиарда рублей. Об этом стало известно на совещании под председательством Михаила Дегтярева.

- В этом году будет реализована программа по переселению из аварийного жилья, а также планируется строительство дорог, инфраструктуры под комплексную застройку «Ореховой сопки» и реконструкция системы водоснабжения в Бикине, - отметил глава региона Михаил Дегтярев.

Из 57 объектов в этом году будут сданы 40, в том числе стройки, которые планировалось завершить в прошлом году. Сделать этого не получилось из-за подорожания стройматериалов и недобросовестных подрядчиков.

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