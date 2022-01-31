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Общество31 января 2022 6:56

В Хабаровском крае 39 детей получили подарки в рамках акции «Елка желаний»

Мечты юных жителей региона исполняли представители правительства края и главы муниципалитетов
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Мечты юных жителей региона исполняли представители правительства края и главы муниципалитетов

Мечты юных жителей региона исполняли представители правительства края и главы муниципалитетов

Фото: Правительство Хабаровского края

Мечты 39 детей Хабаровского края исполнены в ходе акции «Елка желаний». Представители правительства края и главы муниципальных образований исполняли мечты детей из многодетных, приемных и малоимущих семей, а также воспитанников детских домов и детей с особенностями здоровья.

Список желаний юных жителей региона был разнообразным: телефоны, планшеты, ноутбуки, спортинвентарь, музыкальные инструменты и различные игрушки.

- Чтобы стать участником акции «Елка желаний», нужно было подать заявку на одноименном всероссийском сайте. От жителей Хабаровского края поступило 39 заявок, все дети получили желаемые подарки, - отметил Александр Дорофеев, министр соцзащиты края.

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