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Общество31 января 2022 9:00

В 2021 году в Хабаровском крае родилось больше мальчиков, чем девочек

На свет появились более 13 тысяч детей
Анастасия НУРАДИЛОВА
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На свет появились более 13 тысяч детей

На свет появились более 13 тысяч детей

Фото: Артем КИЛЬКИН

В прошлом году в Хабаровском крае родилось более 13 тысяч детей. Мальчиков на свет появилось больше - 6724 малыша. Также в крае родилось 6667 девочек.

- Самые популярные имена среди мальчиков - Артем и Александр. Девочек чаще всего называли Софией, Алисой, Анной и Евой, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Больше всего детей родилось в краевой столице - 7510. На втором месте по рождаемости Комсомольск-на-Амуре. Там на свет появились около 2200 малышей.

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