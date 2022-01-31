Жители ЕАО отправятся в колонию строгого режима за создание нарколаборатории Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Три жителя Еврейской автономной области получили срок за незаконное производство наркотиков.

- В Биробиджанском районе мужчины в оборудованном помещении смонтировали техническую установку и использовали ее для производства синтетического наркотика, - рассказали в прокуратуре ЕАО.

Сотрудники регионального ФСБ изъяли 0,7 грамма наркотического средства, а также реактивы и оборудование. Мужчины признали вину только частично. В суде они сообщили, что изготавливали наркотики только для личного потребления.

Обвиняемые получили разные тюремные сроки: 11 лет и шесть месяцев, 10 лет и девять лет. Все они проведут назначенные годы в исправительной колонии строгого режима.