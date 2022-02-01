В Биробиджане выявлены два случая омикрон-штамма коронавируса Фото: Светлана Макеева

В Биробиджане подтвердились два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса: в поселках Николаевка и Приамурский Смидовичского района ЕАО. Об этом сообщили в ходе оперативного штаба области.

Учитывая мнение вирусологов, что один человек может заразить до сотни других, инфекция способна охватить небольшой регион за считанные дни. Особенное беспокойство вызывает здоровье детей.

- Предыдущие штаммы ковида не были агрессивны по отношению к детям. Омикроном - по наблюдению коллег из других регионов - дети болеют активно. В свете сезонного роста заболеваемости ОРВИ и гриппом это особенно важно. Один из двух заболевших в Смидовичском районе - несовершеннолетний. На территории России разрешена к использованию вакцина от новой коронавирусной инфекции, разработанная специально для подростков - «Спутник-М», - говорит главный санитарный врач ЕАО Павел Копылов.

Он также напомнил, что сейчас нужно избегать людных мест и обязательно носить маску.

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