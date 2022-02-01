В ночном пожаре в Хабаровском крае погиб человек
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Возгорание в жилом пятиэтажном доме произошло глубокой ночью 1 февраля. Около половины четвертого утра в пожарную охрану поступила информация о ЧП в поселке Солнечный Хабаровского края. Загорелась квартира на четвертом этаже пятиэтажки на улице Ленина.
При обследовании территории пожарные выяснили, что в четырехкомнатной квартире горят диван и домашняя обстановка рядом с ним. На месте пожара обнаружен 65-летний хозяин квартиры без признаков жизни.
- Из квартиры был спасен мужчина 1963 года рождения, медицинская помощь ему не потребовалась. Также с пятого этажа дома были эвакуированы два человека, один из них - ребенок, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Распространение огня пожарные остановили за считанные минуты. Полностью ликвидировать возгорание удалось в 4:45 утра. Сейчас на месте работают специалисты следкома и Госпожнадзора. Рассматриваются разные возможные причины возникновения пожара, в том числе и неосторожное обращение с огнем при курении.
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