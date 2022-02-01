В Николаевске-на-Амуре под суд отправится директор компании-застройщика Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае завершено расследование уголовного дела в отношении директора фирмы-застройщика по статье «Причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем злоупотребления доверием». Уголовное дело было возбуждено по результатам проверки прокуратуры.

По версии следствия, директор компании в 2017 году заключил госконтракт на сумму более 71 миллиона рублей с администрацией Николаевска-на-Амуре. По условиям он должен был построить многоквартирный дом на объекте незавершенного строительства, который он приобрел ранее. Предполагалось, что жилье достанется гражданам, потерявшим единственное жилье в результате пожаров, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В процессе строительства выяснилось, что возникли проблемы, связанные с невозможностью введения дома в эксплуатацию. Причиной тому стала высота помещений - она составляла 2,5 метра вместо положенных 2,7.

- Несмотря на это, строительство продолжилось, что привело к освоению бюджетных средств в сумме более 30 миллионов рублей вплоть до расторжения контракта, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

В пресс-службе прокуратуры Хабаровского края добавили, что в течение полутора лет дополнительная экспертиза не была проведена, а изменения в техдокументацию не были внесены, из-за чего контракт пришлось расторгнуть.

Вину обвиняемый не признал. Наложен арест на принадлежащее ему имущество. Уголовное дело направлено в Николаевский-на-Амуре городской суд.

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