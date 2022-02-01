Хабаровских артистов пригласили на кастинг «Гринландии» Фото: Администрация Хабаровска

У хабаровских бардов есть возможность заявить о себе на Всероссийском фестивале авторской песни «Гринландия». Кастинг продлится до 30 апреля. Об этом сообщили в администрации города.

- Фестиваль более 30 лет проходит на вятской земле и объединяет поэтов, композиторов, исполнителей и ценителей бардовской песни из разных уголков нашей страны и мира. В прошлом году, когда из-за карантинных мер фестиваль проходил только в заочном формате, заочный конкурс стал настоящей отдушиной для артистов, истосковавшихся по живым выступлениям и общению с публикой, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Желающие принять участие должны до 30 апреля отправить заявку на фестиваль, а с 1 по 31 мая станут известны имена лауреатов. Победители получат по 15 тысяч рублей.

Также в ходе народного голосования будет определен «Народный победитель». Он получит приз - 30 тысяч рублей.

КОНКРЕТНО

Заявки на конкурс принимаются по электронной почте: grinlandia-kirov@mail.ru и в группе «Вконтакте» https://vk.com/grinlandia_fest

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