Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
-18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды1 февраля 2022 2:51

Хабаровских артистов пригласили на кастинг «Гринландии»

Подать заявку на заочный конкурс авторской песни можно до 30 апреля
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Хабаровских артистов пригласили на кастинг «Гринландии»

Хабаровских артистов пригласили на кастинг «Гринландии»

Фото: Администрация Хабаровска

У хабаровских бардов есть возможность заявить о себе на Всероссийском фестивале авторской песни «Гринландия». Кастинг продлится до 30 апреля. Об этом сообщили в администрации города.

- Фестиваль более 30 лет проходит на вятской земле и объединяет поэтов, композиторов, исполнителей и ценителей бардовской песни из разных уголков нашей страны и мира. В прошлом году, когда из-за карантинных мер фестиваль проходил только в заочном формате, заочный конкурс стал настоящей отдушиной для артистов, истосковавшихся по живым выступлениям и общению с публикой, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Желающие принять участие должны до 30 апреля отправить заявку на фестиваль, а с 1 по 31 мая станут известны имена лауреатов. Победители получат по 15 тысяч рублей.

Также в ходе народного голосования будет определен «Народный победитель». Он получит приз - 30 тысяч рублей.

КОНКРЕТНО

Заявки на конкурс принимаются по электронной почте: grinlandia-kirov@mail.ru и в группе «Вконтакте» https://vk.com/grinlandia_fest

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.

0