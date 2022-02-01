С дорог Хабаровска вывезли больше 150 кубометров снега Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске коммунальщики с начала года убрали с дорог города более 150 кубометров снега. Такие данные озвучили в администрации города.

- Работы по очистке улично-дорожной сети города продолжаются в круглосуточном режиме. Минувшей ночью проводился вывоз снежных валов на Уссурийском бульваре от Комсомольской до Пушкина и на улице Королева от Калараша до Юности. От наката убирался участок на улице Павла Морозова от Богачева до Запарина. Посыпка противогололедными материалами проводилась в Кировском и Краснофлотском районах. Очистку и вывоз снега организовали на парковочных карманах по улице Серышева, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Там отметили, что днем на дороги города выезжают свыше 40 спецмашин. Работники коммунальных служб посыпают дороги песком, солью и реагентами. В общей сложности израсходовано свыше 100 тонн материалов такого рода.

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